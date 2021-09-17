Минздрав начал рассылать украинцам сообщения на мобильные телефоны с призывом вакцинироваться от коронавируса. Послание получают, как непривитые, так и уже вакцинированные граждане.

"Вакцинация от COVID-19 спасает жизнь", - говорится SMS-сообщении. А также Минздрав добавил ссылку, где можно посмотреть список пунктов и центров массовой вакцинации.

Напомним, в Украине снова ежедневно стало расти количество инфицированных коронавирусной инфекцией. В частности, в пятницу, 17 сентября, Минздрав отчитался, что за минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 6 624 человека. Это на на 880 человек больше, чем на сутки ранее.

ПО данным на 17 сентября, лидерами антирейтинга по числу новых случаев коронавируса стали: город Киев (официально за сутки выявлены 426 новых зараженных), Львовская область (644), Одесская область (530) и Днепропетровская область (426).

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ хотят ужесточить наказание украинцев за подделку сертификатов вакцинации.

Также мы сообщали, что Минздрав разрешил комбинировать в Украине вакцины Moderna и Pfizer.