Уже через месяц, начиная с 15 октября, в Италии "зеленый пропуск" (ковид-сертификат) понадобится для работников всех сфер. Таким образом, Италия станет первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для всех служащих.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Начиная с 15 октября без "зеленого пропуска" в Италии граждане не смогут попасть на рабочее место - в свой офис, студию, фабрику или любое другое место работы.

Контролировать выполнение нового правила должны будут ответственные на местах - офис-менеджеры или руководители отдела, по аналогии того, как сейчас идет контроль сертификатов в образовательных учреждениях.

Однако если работник не имеет сертификата, увольнять его не планируют, но предусмотрен штраф, который может достигать до 1000 евро (около 31 тысячи гривен). Но если сотрудник отсутствует на рабочем месте в течение пяти дней по причине отсутсвия сертификата, работодатель имеет право остановит контракт без выплат и компенсаций.

Ранее в Италии ввели ковид-пропуска с QR-кодом для университетов и транспорта дальнего следования.

Также сообщалось, что в Италии мужчина, который обедал в пиццерии и не имел "зеленого пропуска", получил крупный штраф. "Зеленый пропуск" выдается выдается спустя как минимум 15 дней после первой прививки одобренной EMA вакциной гражданам Италии от 12 лет и старше. Для его получения без вакцинации необходимо сдать ПЦР-тест (с негативным результатом) или тест на антитела. Такой ковид-паспорт будет действительным 48 часов.

Исключение составляют те, у кого есть доказательство выздоровления от Covid-19 в течение последних шести месяцев и кто имеет право на получение сертификата.