Начиная с 20 сентября в Украине вступят в силу новые правила карантина, согласно которым для посещения ресторана, ТРЦ и других заведений украинцам понадобится ковид-сертификат, который нужно будет валидировать через сканирование QR-кода с использованием софта. Однако на данный момент такого софта нет, то есть по сути выполнить требование о валидации не получится.

На это обратил внимание председатель правления в Союзе концертной индустрии Украины, член Набсовета в украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко на своей странице в Фейсбук.

"Постановление вступает в силу с 20 сентября - это следующий понедельник. Хочешь проводить события без ограничений и социальной дистанции? Ок, пускай только с ковидными сертификатами. Но есть одна проблема, их же нужно валидировать. А валидировать их на данный момент невозможно, нет софта. При этом это же постановление только дает указание Минцфиры такой софт для валидации разработать. Как выполнять требования постановления уже с 20 сентября? Ответ никак", - написал Шульженко.

Напомним, ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах карантина.

Также "Страна" разбиралась, как рестораны, магазины и школы будут работать по новым правилам карантина.