В Украине уже вскоре заработают новые правила карантина. В понедельник, 13 сентября Кабмин внес изменения в карантинное постановление №1236.

Примечательно, что вчера с обеда все ждали текст самого документа, но он так и не появился. Вечером о нововведениях сообщил Минздрав, отметив, что они вступают в силу через семь дней после публикации постановления. 14 сентября пресс-конференцию по поводу новых карантинных правил дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как и писала "Страна", главная новация - "льготы" для вакцинированных. Правительство пошло по пути, который ранее апробировали в Европе и России - вместо тотальных ограничений запускают другую схему. Бизнес и сфера образования смогут работать лишь если вакцинировано большинство персонала. Причем, процент достаточно высок - 80% для желтой зоны и 100% для красной (правда, для желтой зоны достаточно одной дозы).

То же самое по посетителям - нужна вакцинация или, как минимум, тест (он будет действовать 72 часа). Также "пропуском" в рестораны и магазины, по крайней мере, пока Украина будет находиться в желтой зоне, станет справка о выздоровлении от ковида.

Но в любом случае, это может стать проблемой, учитывая, что в стране до сих пор не так много привитых, а большинство украинцев, судя по опросам, вообще не намерены вакцинироваться.

Впрочем, бизнес сможет выбирать - следовать новым правилам или придерживаться всех карантинных ограничений. Многие предприниматели, опрошенные "Страной", говорят, что попробуют работать. Тем более, что в этот раз о компенсациях для бизнеса уже никто не говорит, не будет и скидок по аренде. По крайне мере, тем, кто предварительно уже пытался договориться о дисконте на случай ужесточения карантина, владельцы помещений уже отказали.

Но предприниматели не исключают - возможно, вскоре придется закрыться, так как работа по новым правилам чревата сплошными убытками.

Глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич говорит, что в предпринимательской среде настроения сейчас не самые лучшие.

"Люди настроены на акции протеста. Работать в таких условиях просто нереально, будем выходить на улицы", — добавил Доротич.

Разбирались, как будут работать новые правила карантина.

"Желтые" и "зеленые" сертификаты и работа "по желанию"

Мы уже писали о главных карантинных нововведениях.

Вкратце напомним основные пункты.

1.Сертификаты будут двух видов — "желтые" и "зеленые". Они будут содержать информацию о количестве полученных доз вакцины и наличии отрицательного теста или выздоровлении. "Желтый" сертификат — одна доза или тест (на 72 часа), "зеленый" - полный курс вакцинации.

2. Если в стране будет введена желтая зона карантина, могут работать школы, если привито не менее 80% персонала (одной или двумя дозами).

3. Для кинотеатров, театров, музеев, спортзалов, при проведении массовых мероприятий в желтой зоне правило следующее - работать можно, если не менее 80% персонала и посетителей имеют желтые или зеленые ковид-паспорта. Если этого нет - запускаются все предыдущие ограничения желтой зоны.

4. Окончательное решение о том, работать ли по ковид-паспортам или придерживаться карантинных ограничений - за владельцем заведения.

5. Если будет объявлена красная карантинная зона, все учебные заведения смогут работать только при наличии у 100% персонала зеленых сертификатов (то есть, полного курса вакцинации)

6. Для ресторанов, спортзалов, торговых центров, кинотеатров, массовых мероприятий правило такое же - 100% работников и посетителей с "зелеными" ковид-паспортами или все ограничения красной зоны, то есть, вплоть до полного закрытия.

То есть, фактически бизнес сейчас ставят перед выбором - принимать правила, и срочно вакцинировать всех своих сотрудников, или придерживаться всех прежних ограничений для желтой и красной зон (от требований по ограничению числа посетителей до закрытия).

Украинцам также придется выбирать - срочно бежать вакцинироваться или каждые 72 часа делать тесты (которые у нас, в отличие от многих стран Европы, платные), ну или же стать изгоем без права входить в торговые центры, рестораны и спортклубы.

По самим ковид-паспортам осталось немало вопросов. Скажем, значит ли факт выздоровления от ковида, что человек может получить зеленый паспорт (по крайней мере такое правило действует в ЕС)?

В Минздраве на эти вопросы нам не ответили.

Как пояснил начальник Главного управления Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, желтые и зеленые сертификаты - не для людей с тестами или переболевших, а только для вакцинированных - одной или двумя дозами соотвественно.

"Для тех, кто сдаст тест, а это обязательно должен быть тест ПЦР, или уже переболел, будут справки. В ближайшее время возможно внедрение соответствующих сертификатов. Что касается тестов, то они бесплатные только для больных украинцев, для всех остальных - платные", - говорит Рубан.

То есть, альтернатива следующая - или вакцинироваться или каждые три дня делать ПЦР тесты, стоимость которых в Украине варьируется от 400 гривен до тысячи в зависимости от лаборатории.

Разберем новые правила карантина более детально - как бизнес планирует работать и принимать посетителей.

"Будут конфликты"

Для желтой зоны, в которую Украина перейдет уже совсем скоро, главное правило - 80% персонала с "желтыми" (то есть, одной дозой вакцины) или зелеными сертификатами (две дозы). А посетители - или вакцинированные, или выздоровевшие, или с тестом.

Многие предприниматели говорят, что попытаются работать именно по такой модели, вместо того, чтобы придерживаться желтых карантинных ограничений.

Но сразу уточняют - могут быть проблемы.

Ведь вакцинация в Украине пробуксовывает. На 12 сентября вакцинировано одной дозой чуть больше 5,9 млн человек (13,3% населения), а полный курс прошло порядка 4,8 млн (10,8%). То есть, как видно, до 80% вакцинированных еще очень далеко. Причем, как показывают последние опросы, большинство украинцев вообще не намерены вакцинироваться.

Но некоторые предприниматели заявляют - требование по вакцинации, по крайней мере, среди сотрудников, они уже фактически выполнили.

"Что касается наших сотрудников, то мы им предложили привиться еще в середине июля и организовали вакцинацию. На сегодняшний день у нас 95% персонала привиты. У нас молодой, достаточно прогрессивный коллектив, ни у кого не было особых возражений", — говорит нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"У нас привито 90% персонала", - рассказал глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. О вакцинации большинства сотрудников говорит также совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач.

"Но тут есть вопросы. 80% ваксинированных как будут считать - это касается всего юрлица? Потому что у нас на одно ООО оформлены сотрудники, которые и обслуживают клиентов 9 кинотеатров, и центральный офис, которые не контактирует с посетителями", - говорит Деркач.

Управляющий партнер ресторана Pastateca Максим Храмов отмечает, что у них вакцинировано только порядка 50% персонала. Такую же цифру называет владелица салона красоты "Систерс" Оксана Элмс.

"Кто планировал - уже привился, остальные не хотят", - добавила она.

Александр Барсук говорит, что новые требований могут ускорить вакцинацию - работодатели попросту будут "требовать дозу". Стоит отметить, что такое принуждение к вакцинации уже по-сути идет. Мы уже писали о том, что арендаторы "Оушен Плазы"получили письмо от администрации, в котором их предупреждают о необходимости вакцинации персонала. Иначе — во время карантина торговые точки закроют, а аренду все равно платить придется.

В администрации ТРЦ потребовали до 16 сентября предоставить данные о проценте вакцинированных сотрудников.

По этому поводу Сергей Доротич прогнозирует массовые конфликты.

"Работодатель должен фактически будет стать "поганцем", который станет "кошмарить" своих работников и станет угрожать им увольнениями и заставлять привиться. Государство таким образом толкает предпринимателей на противозаконные действия.

Представьте себе ситуацию, когда у вас 10 сотрудников и половина не хочет прививаться. Как их заставить? Они ведь могут жаловаться на принуждение со стороны работодателя, нарушение их конституционных прав", - считает Доротич. Он говорит, что по этому поводу среди предпринимателей уже зреют протестные настроения, люди готовы выходить на акции.

С клиентами, которые придется пускать по ковид-паспортам, ситуация еще хуже. Вакцинированных, повторимся, в Украине пока не так много, особенно в небольших городах. Что касается тестов, то они в Украине стоят денег, и, по меркам среднестатистической семьи - немалых.

Станут ли люди тратить деньги на тесты, чтобы сходить в ресторан или магазин - вопрос открытый.

"Что меня пугает. В том же Нью-Йорке - 66% вакцинированного населения, и даже при этом залы ресторанов заметно опустели после аналогичных нововведений. Учитывая наш уровень вакцинаций, я понимаю, что может быть падение потока. Будет сложно поддерживать уровень заказов и загрузки на нынешнем уровне.

У нас есть так называемая точка "ноль", при которой работа заведения безубыточна - это 10 тысяч гривен в день. Когда мы открылись после карантина дневная выручка было 4-6 тысяч, и мы работали в минус. Был даже день с выручкой в 80 гривен. Но мы понимали, что нужно работать и "раскачивать" гостей. Но непонятно как будет при новых правилах", — говорит Олеся Остафиева

"Думаю, тяжело будет контролировать клиентский поток, и никто не будет этого делать. Разве что будем расчитывать, что новые требования заставят людей более активно прививаться", - добавил Барсук.

Отдельный вопрос - по технологии проверок.

"У нас и так часто возникают конфликты с клиентами даже по поводу ношения масок в кинотеатрах. Пока не представляю, как мы будем проверять сертификаты о вакцинации. Да и на каких основаниях мы их можем проверять - это ведь личные данные клиента", - отмечает Дмитрий Деркач.

Максим Храмов считает, что новое требование все равно лучше, чем карантинные ограничения.

"Мы ведь понимаем, что люди, которые ходят по ресторанам, в любом случае обзаведутся справками разного уровня - кто "белыми", кто "серыми". Но для ресторанов возможность работать легально - это в любом случае, чем за зашторенными окнами", - говорит он.

То есть, предприниматели рассчитывают, что клиенты сами "порешают" с сертификатами. С учетом того, что в Украине не проблема просто купить ковид-паспорт, не говоря уже о тесте, многие, вполне возможно, предпочтут именно такой вариант.

Пока непонятно, как вообще будет контролироваться наличие ковид-паспортов у посетителей. Полного текста постановления пока нет, а сообщение Минздрава особой ясности в этот вопрос не вносит.

"Если введут коды и внутренние сертификаты, к примеру, как это было в Европе в период прошлого карантина, когда для того, чтобы прийти в магазин, нужно было предварительно зарегистрироваться по тесту или ковид-сертификату, то торговые центры смогут работать. Это может быть, к примеру, считывание сертификатов в "Дие", - отмечает директор Украинской торговой гильдии Евгения Локтионова.

"Условие - допуск в торговые центры только вакцинированных посетителей или посетителей с тестами - вполне выполнимо. Это может работать по модели, апробированной в Европе - предварительная регистрация покупателей, которые планируют поход по магазинам, и контроль на входе", - добавил коммерческий директор ТРЦ Dream Town Роман Емец.

Но одно дело - законопослушная Европа, а другое - Украина. "У нас почти каждый день скандалы по поводу масок. Представляете, что будет с проверкой сертификатов", — говорит Дмитрий Деркач.

Как говорит экс-главный санитарный врач Святослав Протас, европейская модель, когда система генерирует QR-код, и на входе в заведение персонал считывает его с помощью специальной программы на смартфоне. У нас может дать сбой. "Начнем с того, что у нас даже нет единой базы системы здравоохранения e-Health толком не работает. Куда будет вести этот QR-код и насколько информация будет адекватной?", - недоумевает Протас.

Впрочем, бизнесу оставили выбор - можно работать по старым ковидным ограничениям. Для желтой зоны они, напомним, следующие:

проведение массовых мероприятий допускается если на одного посетителя приходится не менее 4 квадратных метров площади

Заполняемость залов кинотеатров и других заведений - не больше 50%

Требования по площади для спортзалов - 10 квадратов на каждого посетителя.

Необходимо придерживаться требований по дистацированию и прочих эпидемиологических ограничений.

То есть, к примеру, для больших спортклубов фактически нет ограничений и без нового требования по ковид-паспортам. Поэтому, как говорят, предприниматели, посмотрят еще как выгоднее работать - по новым правилам или с прежними ограничениями. Тем более, что на практике они не сильно соблюдались.

"Почти локдаун, только без компенсаций"

Но все резко меняется, если страна перейдет в красную зону. Напомним, прежние ограничения в этом случае очень жесткие - вплоть до локдауна.

Ресторанам можно работать только на вынос или доставку. Работа ТРЦ, кинотеатров, других развлекательных заведений запрещена, как и проведение массовых мероприятий со зрителями, работа спортклубов, непродовольственных магазинов и прочее.

Фактически могут функционировать только продуктовые магазины и аптеки.

Новые правила в теории дают бизнесу послабление - можно работать, если у всего персонала и посетителей - зеленые паспорта, то есть, две дозы вакцинации.

А для посетителей - тест на коронавирус или справка о выздоровлении.

Но реально ли соответствовать этому правилу на практике?

"При нынешних темпах вакцинации есть вопрос - кто будет ходить по магазинам и ресторанам? Бизнес от такой работы будет только страдать, лучше уж полный локдаун. Особенно с учетом того, что в локдаун в теории еще можно рассчитывать на компенсации предпринимателям от государства и скидки по аренде. А вот в случае формального разрешения на работу ничего этого уже не будет, и может случиться так, что "облегченный" карантин окажется еще убыточнее полного закрытия", — говорит Лидия Маркова, руководитель агентства MPR и проектов Designer Rooms в киевских ТЦ.

А вот Максим Храмов считает, что даже такие послабления все равно лучше, чем локдаун.

"Что касается посещаемости, то она в любом случае будет выше, чем в тотальный локдаун, пусть и на 30-40% ниже, чем без карантина. Но в любом случае, будем работать. Тем более, что скидок по аренде нам уже никто не даст. Даже если был бы локдуан, не дали бы скидок. Арендодатели уже от этого устали, и у них есть железный аргумент - на этом месте можно открыть вместо ресторана, скажем, аптеку, которая всегда работает", - говорит Храмов.

Оксана Элмс рассказала нам, что уже поднимала вопрос о возможных скидках по аренде на случай карантина. Владелец помещения отказал.

"В любом случае будем пробовать работать. Будем анализировать посещаемость и уже по результатам принимать решение о дальнейшей целесообразности работы в таких условиях.

Многое будет зависеть от того, сможем ли мы использовать готовящиеся ограничения для переговоров по скидкам на аренду, понимая, что посещаемость точно снизится", - добавил Деркач.

Глава правления Союза концертной индустрии Максим Шульженко говорит, что для массовых мероприятий условия по допуску всех только по сертификатам о вакцинации недостижимые.

По словам Протаса, при крайне медленных темпах вакцинации, новые правила карантина могут превратиться в сплошную профанацию.

"Не время сейчас играть в "светофор". Это навредит экономике и не спасет от распространения эпидемии. Нужно делать упор на массовое тестирование, эпидисследования и контроль за изоляцией больных, а уже параллельно можно было бы вводить послабления для вакцинированных или людей с отрицательными тестами. Но все это должно работать в комплексе. А без контроля распространения заболеваемости, и с неработающей электронной системой здравоохранения проверять справки и ковид-паспорта не имеет особого смысла", - считает Протас.

Как будут работать школы

Отдельный вопрос - по учебным заведениям. В желтой зоне они смогут работать при условии наличия желтых сертификатов не менее чем у 80% персонала, а в красной зоне - у 100%.

Но, по данным Министерства здравоохранения, на 10 сентября в Украине полностью вакцинировано только 35% работников учреждений общего и среднего образования. Но по Украине ситуация очень отличается. Скажем, в Киеве две дозы получило уже 56% педагогов, а в запорожской области - всего 20%.

"Если и есть школы, где вакцинировано 80%, то их буквально единицы. Пока мы пытаемся активно пропагандировать, объяснять, что это очень важно, что учителя находятся в группе риска и нужно вакцинироваться. Но, пожалуй, еще очень мало учреждений достигли отметки в 80%", - признал начальник управления общего и среднего образования Министерства образования Юрий Кононенко.

То есть, многим школам и вузам снова грозит дистанционка.

"Только вышел из совещания у губернатора по этому поводу. По харьковским вузам процент вакцинации очень разный - от 5% до 100%. Полностью вакцинировались сотрудники только военных вузов. По итогам совещания решили максимально ускорить этот процесс, будут ездить вакцинальные бригады, отельные пункты откроются в студенческих общежитиях. Мы уже соответствуем требованиям желтой зоны, поэтому будем работать в обычном режиме. Я, если честно, не особо верю в дистанционку. Но вот если будет красная зона, то, боюсь, многие будут вынуждены перейти на удаленку", —говорит ректор технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

"Мы не дотягиваем до 80% вакцинированных даже одной дозой, и многие школы не дотягивают. Ведем работу с педагогами, техработниками. Но - не хотят вакцинироваться. Не знаю, как в итоге мы будем работать, ждем разъяснений. Но нас уже предупредили, что в случае дистанционки не будет доплат за классное руководство, проверку тетрадей, напряженность труда, премий (эти доплаты могут составлять до 30% зарплаты учителя - Ред)", — рассказала нам директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко.

Но учителей могут заставить вакцинироваться просто в приказном порядке.

Как заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

Отметим, что Украина, как ранее заявляли в Минздраве, перейдет на желтую зону карантина через неделю после принятия постановления о новых правилах карантина.

То есть, уже на следующей неделе.