Буквально на днях "Страна" анонсировала появление желтых Covid-сертификатов. И вот во вторник, 14 сентября, приложение "Дия" запустила эту услугу - теперь каждый украинец, вакцинированный одной дозой препарата, сможет получить такой сертификат и избежать ограничения "желтой" зоны.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины в своем официальном аккаунте Facebook.

Министерство поясняет, что внутренний Covid-сертификат можно получить после первой прививки вакциной. Этот документ позволит избежать всех ограничений так называемой "желтой" зоны.

Министерство охраны здоровья Украины сообщило о введении желтых и зеленых Covid-сертификатов. Источник: Facebook

В сообщении министерства уточняется, что зеленые сертификаты будут доступны лишь после полного курса вакцинации. В разных сертификатах содержится информация о вакцинации, об отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от Covid-19. Цветные отметки есть лишь в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Ранее "Страна" сообщала, что в Полтавской области впервые стартовал проект выездной вакцинации пожилых людей. Маломобильных пенсионеров будут вакцинировать дома, а остальных подвезут прямо к центрам вакцинации.

Также мы писали о том, как школы, рестораны и магазины будут работать по новым правилам карантина, и какие "льготы" будут для вакцинированных.