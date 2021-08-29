На севере Италии в провинции Ровиго мужчина, который поел в пиццерии без сертификата о вакцинации (Green Pass) был оштрафован на четыреста евро (приблизительно 12 700 грн - Ред.).

Об этом сообщает La Stampa.

Также штраф выписали владельцу заведения. Он должен заплатить тысячу евро.

Сертификаты о вакцинации Green Pass были введены премьером Италии Марио Драги в предыдущем месяце для стимуляции вакцинации населения в свете распространения очень заразного дельта-штамма коронавируса.

Этот документ может быть и цифровым, и бумажным. Он выдается спустя как минимум 15 дней после первой прививки одобренной EMA вакциной гражданам Италии от 12 лет и старше.

Для получения Green Pass без вакцинации необходимо сдать ПЦР-тест (с негативным результатом) или тест на антитела. Такой ковид-паспорт будет действительным 48 часов.

Исключение составляют те, у кого есть доказательство выздоровления от Covid-19 в течение последних шести месяцев и кто имеет право на получение сертификата.

С 6 августа наличие Green Pass стало обязательным в различных общественных местах, например, для обедов в помещении в барах и ресторанах, а также для доступа в музеи, тренажерные залы, бассейны, кинотеатры, театры и стадионы.

Также он требуется для путешествий на самолете, поезде и межрегиональных автобусах.

Мы разбирались, почему ковид-сертификаты в Украине действительны только на полгода.

Как сообщала "Страна", коронавирус "Дельта"-штамма в Украине обнаружили уже у более 600 человек.