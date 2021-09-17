В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили, что во всех школах города показатель вакцинации педагогов и других сотрудников превысил 80%. Таким образом, при переходе в желтую зону столичные школы не перейдут на дистанционный формат обучения.

Об этом пишет пресс-служба Киевского горсовета на своей странице в Facebook в пятницу, 17 сентября.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондревский заявил, что на текущей неделе все районы "качественно подтянули показатели вакцинации в школах".

Больше всего прививок на этой неделе сделал персонал учебных заведений в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районам. В настоящий момент они имеют показатели более чем 85%.

Также в КГГА добавили, что тенденции к ускорению распространения заболеваемости в городе пока нет.

Напомним, ранее в МОН заявили, что в "желтой" зоне карантина, в которую планируют перевести все регионы Украины, очно смогут работать школы и другие учебные заведения при условии наличия у 80% их сотрудников ковид-сертификатов.

Также мы писали, что как рестораны, магазины и школы будут работать по новым правилам карантина.