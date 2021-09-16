В Министерстве образования и науки Украины огласили новые правила, по которым учебные заведения будут работать с 20 сентября, когда в стране начнут работать новые правила карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В "желтой" зоне карантина, в которую планируют перевести все регионы Украины, очно смогут работать школы и другие учебные заведения при условии наличия у 80% их сотрудников ковид-сертификатов, которые содержат подтверждение одного из пунктов:

получение человеком одной дозы вакцины от коронавируса,

получение человеком двух доз вакцины от коронавируса,

негативный результат ПЦР-теста на коронавиус, сделанного в течение 72 часов,

выздоровление человека от Covid-19 в течение последних 180 дней.

В "красной" зоне у всех сотрудников учебного заведения для продолжения его очной работы должен быть сертификат, подтверждающий один из пунктов:

прохождение человеком полного курса вакцинации от коронавируса,

негативный результат ПЦР-теста на коронавиус, сделанного в течение 72 часов,

выздоровление человека от Covid-19 в течение последних 180 дней.

Напомним, в Украине нет программ для сканирования ковид-сертификатов, которое требуется в "желтой" зоне.

Также мы публиковали инфографику о том, какие новые ограничения будут действовать в "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зоне.