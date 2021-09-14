Какие новые ограничения будут действовать в зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. Инфографика
В Министерстве здравоохранения подробно разъяснили, какие новые ограничения будут действовать в зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне карантина.
Cоответствующая инфографика появилась на странице ведомства в Facebook.
Зеленая зона. В регионах, которые отнесены к этом зоне, действует требование обязательно носить маски в общественных помещениях и транспорте.
Желтая зона. Помимо соблюдения масочного режима, как в зеленой зоне, необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, запрещаются:
- массовые мероприятия при участии более одного человека на четыре квадратных метра площади помещения или территории;
- загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;
- загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем одного человека на десять квадратных метров.
- работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеют "желтый" или "зеленый" ковид-сертификат.
Эти ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от коронавируса одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.
Оранжевая зона. Тут действуют ограничения желтой зоны. Кроме того, местная власть может дополнительно усиливать карантин.
Красная зона. Тут запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа гостиниц, хостелов и т.д.
При этом ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине планируют установить специальные камеры видеонаблюдения в торговых центрах, чтобы контролировать соблюдение норм карантина.
Также мы писали, что в правительстве рассказали, как будет работать транспорт в "красной" зоне карантина.