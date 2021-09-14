Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что транспорт в "красной" зоне карантина останавливать не планируют.

Об этом глава украинского правительства сообщил на пресс-конференции 14 сентября.

По словам премьера к транспорту в "красной" зоне будет два требования:

пассажиры должны будут соблюдать масочный режим,

весь персонал должен быть полностью вакцинирован.

Напомним, по словам Шмыгаля, в ближайшее время в Украине изменят правила карантина. В частности, ограничения на работу бизнеса и учреждений не будут применять в случае вакцинации коллективов и посетителей. При этом в "желтой" зоне будет достаточно получения ими одной дозы вакцины, в "красной" от них будут требовать получение двух прививок.

Что касается полного локдауна, в правительстве надеются его избежать и считают, что сделать это можно будет в случае вакцинации всех украинцев, сейчас прививки получили всего 25% взрослого населения нашей страны, еще 75% хотят привить к концу года.

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