СБУ заявила о разоблачении крупной ботофермы, которая была действовала в Харьковской области и работала на Россию. В спецслужбе заявили, что кроме оправдывания агрессии и РФ и дискредитации украинской власти, она также пыталась сорвать национальную программу вакцинации.

Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-центр СБУ.

На ботоферме успели зарегистрировать 50 тысяч фейковых аккаунтов в социальных сетях, от лица которых в комментариях и распространялись необходимые месседжи. Ее организатором в спецслужбе назвали жителя Харьковской области, у которого есть неплохой опыт в сфере телекоммуникаций. В СБУ считают, что он создавал фейковые аккаунты по заказу РФ, при этом на одну симку он регистрировал до пяти учетных записей. Оплату мужчина получал в рублях онлайн.

Во время обыска у подозреваемого нашли компьютеры, сим-банки, пять тысяч сим-карт. Следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, "Страна" писала о том, что прошлой весной в СБУ заявили о ликвидации ботофермы в Днепре, которая распространяла фейки про коронавирус.

Также мы сообщали, что в мае 2021 года СБУ сообщила об обезвреживании ботофермы, которая готовила провокации в Одессе на майские.