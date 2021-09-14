Под Киевом идут антитеррористические учения СБУ. Местным нужно иметь при себе документы и не паниковать. Фото
В Киевской области сегодня, 14 сентября, стартуют антитеррористические учения СБУ. Они будут проходить ближайшие три дня в Белоцерковском и Обуховском районах.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр управления СБУ в Киеве и области.
Сотрудники спецслужбы отработают навыки борьбы с диверсантами на военных объектах. Жителей Киевской области предупреждают, что из-за учений могут временно ограничить движение в некоторых районах. Кроме того, с собой лучше иметь документы, поскольку возможны проверки.
Помимо СБУшников в учениях поучаствуют нацгвардейцы, полицейские, служащие Военной службы правопорядка, а также Госслужбы спецсвязи и защиты информации. К тренировкам также привлекут спасателей, командование воинской части, органы местной власти.
Жителей области просят сохранять бдительность, в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов нужно сообщать в спецслужбу. Также СБУ просит звонить тех, кто знает о неких планах осуществления диверсий или терактов.
Напомним, СБУшники потренировались ловить диверсантов на границе с Беларусью.
Также мы сообщали, что в Украине вскоре состоятся масштабные оборонные учения, в которых поучаствуют 11 стран НАТО.