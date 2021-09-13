Моргенштерну все-таки запрещено ехать в Украину с гастролями. В СБУ объяснили, что российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) входит в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, а его творчество пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн", - сообщает пресс-служба СБУ.

Позиция СБУ основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что " в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ", что создает "предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием".

"Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины – запрещены", - подытожили в спецслужбе.

А между тем Моргенштерн уже объявил о гастрольном туре по Украине в ноябре. Билеты на концерты рэпера уже появились в продаже на сайтах. В информации указано, что концерты Моргенштерна в Украине должны состоятся в ноябре, в трех городах Украины: Запорожье(13 ноября), Харькове (15 ноября) и Киеве (16 ноября).

Напомним, в мае 2021 Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину рэперу. Почему СБУ и Минкульт не пустили в Украину Моргенштерна подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Алишер Валеев подал иск к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

2 июля ОАСК открыл производство по иску Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

А в последний день лета, 31 августа, вышло интервью Моргенштерна, в котором российский рэпер сделал в нем несколько интересных заявлений - о Сергее Стерненко, украинских националистах и Алексее Навальном. "Страна" подробно писала о том, что Моргенштерн рассказал в интервью Гордону.

Также мы сообщали, что Моргенштерн рассказал о залете СБУ, по его словам, спецслужба запретила ему въезд в Украину, указав неправильную фамилию.

Кроме того, Моргенштерн сказал Гордону, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском.

Во время интервью Гордону российский рэпер также объяснил, почему назвал Путина красавчиком.