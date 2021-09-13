Учения проходили в Волынской области. Фото: Facebook/ Управління СБ України у Волинській області

В Волынской области, на границе с Беларусью, состоялись антитеррористические учения Службы безопасности Украины. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр регионального управления СБУ в понедельник, 13 сентября. 

Легенда учений гласила, что диверсанты хотели подорвать Ровенскую АЭС, но на территорию станции попасть им не удалось, поэтому они были вынуждены бежать. 

По сценарию тренировок, диверсанты попытались попасть в Волынскую область, а там незаконно пересечь границу, разделившись на две группы. СБУшники задержали одну из групп условных злоумышленников рядом с контрольным пунктом "Прикладники". Остальных "диверсантов" поймали в лесу. 

По информации СБУ, во время учений спецназовцы успешно потренировались совместно противостоять диверсиям и терактам. 

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью. Скриншот фейсбук-сообщения

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью. Скриншот фейсбук-сообщения

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью. Скриншот фейсбук-сообщения

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью. Скриншот фейсбук-сообщения

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью. Скриншот фейсбук-сообщения

Напомним, ранее мы писали, что СБУ в августе провела на Донбассе масштабные учения со стрельбой и техникой

Также мы сообщали, что сейчас в Беларуси и РФ проходят совместные белорусско-российские учения "Запад-2021", во время которых вдвшники России впервые в истории высадились ночью в полной экипировке

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