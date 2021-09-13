По факту посягательства на жизнь и угроз убийством в адрес президента Украины Владимира Зеленского Служба безопасности открыла уже шесть уголовных дел. Проявления посягательства на жизнь главы государства фиксировались на протяжении 2,5 лет со дня вступления Зеленского в должность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в ответ на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

В частности, с 20 мая 2019 года сотрудники спецслужбы осуществляли досудебное расследование в четырех делах относительно посягательства на жизнь президента по статье 112 Уголовного кодекса. Еще два дела касаются фактов угроз убийством и нанесения вреда здоровью главе государства (статья 346 Уголовного кодекса).

СБУ не уточняет, кто именно совершил эти правонарушения.

Отметим, что статья 112 УК Украины (посягательство на жизнь государственного либо общественного деятеля) предусматривает до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение. А статья 346 (угроза либо насилие в отношении государственного либо общественного деятеля) предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2019 года волонтер Маруся Зверобой опубликовала в Facebook видео, на котором она и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина нецензурно высказываются в адрес Владимира Зеленского и желают ему смерти.

Также "Страна" писала, что 26 ноября ГБР направило в ГПУ проект уведомления о подозрении нардепу Софии Федине и военнослужащей Марусе Зверобой из-за угрозы убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Уже 6 февраля этого года адвокат Зверобой заявил о том, что волонтеру вручили уведомление о подозрении. Днем ранее о подозрении сообщили и Федине.

10 марта Печерский районный суд Киева постановил отпустить нардепа Федину под личное обязательство.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему Федина и Зверобой так и не оказались за решеткой из-за угроз президенту.