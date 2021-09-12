Псковские десантники впервые в своей истории сумели высадить личный состав и технику ночью, используя устройства инфракрасного видения. Это произошло в рамках совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".

Кадры учений опубликовало в YouTube Минобороны России.

"Уникальные кадры ночного десантирования псковских десантников в ходе ССУ "Запад-2021". Впервые в истории ВДВ России подразделения высадили технику и личный состав в ночных условиях, использовав инфракрасные приборы видения. Выброска 600 человек личного состава и девяти единиц техники осуществлена самолетами Ил-76МД с высоты до 1 километра при сложных погодных условиях", - говорится в подписи к видео.

После приземления, как рассказали в Минобороны РФ, десантники захватили аэродром условного противника и совершили 100-километровый марш на полигон Струги Красные, где им нужно было отработать рейдовые и десантно-штурмовые действия по захвату выгодного рубежа и уничтожить цели противника.

Напомним, 6 сентября в Ростовской области России стартовали военные учения, в которых будут участвовать более 4 000 мотострелков и танкистов.

До этого "Страна" писала, что Россия планирует сформировать в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что полк появится на полуострове до 1 декабря текущего года.