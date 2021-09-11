На учениях "Запад-2021", которые стартовали десятого сентября и в которых принимают участие российские и белорусские военные, впервые применили ударных боевых роботов "Платформа-М".

Об этом, ссылаясь на российское Минобороны, пишет "РИА Новости".

Робототехнические комплексы опробовали на полигонах под Калининградом. Их применяли во время тренировок по уничтожению боевиков в городе силами десантников и мотострелков. Также роботы использовались во время отработки навигации по минным полям. Отмечается, что "Платформы-М" оснащены гранатометами и пулеметами.

Также во время учений российские и белорусские военнослужащие применяют дроны "Форпост" и "Орлан", при их помощи корректируют огонь танков и артиллерии. Беспилотники, как утверждают в Минобороны РФ, позволяют отслеживать одновременно несколько целей, при этом оставаясь незамеченными.

Напомним, "Страна" писала о том, что некоторые мероприятия в рамках учений "Запад-2021" пройдут вблизи с украинской границей, а глава СБУ Баканов называл их среди главных угроз нацбезопасности Украины этой осенью Мы разбирались, почему Зеленский стал пугать войной после начала учений России с Беларусью.

Кроме того, мы писали, что в Украине вскоре состоятся масштабные оборонные учения, в которых поучаствуют 11 стран НАТО.