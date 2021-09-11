Во время учений Namejs 2021, которые проходят на Адажском полигоне в Польше, в результате несчастного случая пострадали трое военнослужащих НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс, передают "РИА Новости".

"В результате несчастного случая пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников", - рассказал он.

В то же время Галкинс уточнил, что все пострадавшие были госпитализированы. Один из них был выписан после осмотра медиками.

"Состояние двух других пострадавших характеризуется как стабильное", - добавил он.

Подробности ЧП на данный момент не распространяются. Также не указывается, из каких стран было военнослужащие. При этом их родственников уже оповестили об инциденте.

Напомним, в Украине 22 - 30 сентября пройдут масштабные военные учения "Объединенные усилия-2021", в которых поучаствуют 15 стран, из них 11 - члены НАТО. Планируется, что в мероприятиях примут участие 12 500 военнослужащих, среди них 700 будет из стран НАТО. Среди последних больше всего - по 230 и 120 человек - будет из Штатов и Великобритании.

Также "Страна" писала, что Верховная Рада на внеочередном заседании 8 сентября провалила голосование за постановление с призывом к Конгрессу США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.