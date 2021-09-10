В среду, 8 сентября, в пляжном клубе Cuba camp на Трухановом острове выступал популярный украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik). Концерт проходил под открытым небом на берегу Днепра. Входной билет на мероприятие стоил 2500 гривен.

В этот вечер в заведении, принадлежащем Елизавете Юрушевой, жене губернатора Черкасской области Александра Скичко, было много вип-зрителей. Среди них известны журналист Татьяна Терехова, светская львица и судья Виктория Джарты, а также два заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака: Андрей Смирнов и Кирилл Тимошенко.

Чиновники в своих костюмах и при галстуках очень выделялись среди поклонников музыканта в повседневной одежде.

Таня Терехова с Викторией Джарты и Монатик с Саней Дымовым в Cuba camp

Отметим, что супруга Кирилла Тимошенко Алена дружит с Лизой Юрушевой. Она выложила в свой фотоблог Instagram атмосферные видео с музыкального вечера, который прошел у воды.

Монатик был в приподнятом настроении, много шутил, танцевал и после выступления фотографировался с поклонниками.

Герой вечера Монатик был явно в приподнятом настроении

Ранее "Страна" публиковала фото кортежа главы СБУ Ивана Баканова с двумя автомобилями Toyota.

Мы также рассказывали, как прошли показы на Ukrainian Fashion Week.