Министр обороны Таран ездит с кортежем из двух внедорожников

Глава министерства обороны Сергей Таран был замечен фотокорреспондентами "Страны" в центре Киева, в правительственном квартале на внедорожнике Audi Q7 S-line. Такой новый автомобиль сейчас на украинском рынке стоит порядка 3,5 млн грн.

Следом за основным авто был джип сопровождения тоже немецкого автопрома. Силовика сопровождают два бодигарда и два водителя телохранителя.

Отметим, что этих тачек в декларации чиновника нет. В документе, опубликованном на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) фигурирует американский седан Buick LaCrosse 2013 за 350 000 грн, оформленный на нем, и Infiniti G35 2007 стоимостью 154 000 грн, записанный на жену Викторию.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава СБУ Баканов ездит по городу на Toyota Landcruiser и охраной на Camry сопровождения. При этом в декларации Баканова за 2020 год нет ни одной машины в его собственности. На его супруге числятся два Volkswagen десятилетней давности.

Также мы писали о том, что первая леди Украины Елена Зеленская ездит с потайными "мигалками" и бодигардами.