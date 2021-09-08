В Киеве стартовало главное модное событие года - Ukrainian Fashion Week. На сей раз в связи с противоэпидемическими мероприятиями, показы новых коллекций проходят вживую, но только для ограниченного числа ценителей моды. Прежде всего пригласительные разослали представителям профессионального сообщества. Все остальные могут наблюдать за действом во время онлайн-трансляций.

Продюсер Юрий Никитин, телеведущая Иванна Онуфрийчук и жена губернатора Черкасской области Елизавета Юрушева заглянули на показы в рамках недели моды, фото: jetsetter.ua, vogue.ua

Но среди зрителей все же были и звездные друзья украинских модельеров, которые из первых рядов в Мистецьком арсенале поддерживали их.

Так, на один из первых показов именитой дизайнерши Кати Сильченко пришло большое количество випов. Сильченко, которая одевает первую леди Украины Елену Зеленскую представила коллекцию своего бренда the COAT на открытие 49-й недели моды. Модели не приурочены к определённому сезону осень-зима или весна-лето. Они подходят для нынешней погоды и тотал лук можно прямо с подиума носить в повседневной жизни.

Народная артистка Наталья Молилевская с телеведущей Кате Осадчей, бизнесмен Гарик Корогодский и балерина Кристина Шишпор засветились на светском событии в Мистецьком арсенале, фото: jetsetter.ua, vogue.ua

Среди гостей показа были певица Наталья Могилевская, юмористка Елена Кравец, экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева, клиентки бренда и подруги дизайнера.

Также в субботу состоялся необычный показ одежды фэшн-бренда OVERALL. Комбинезоны, брюки, рубашки и жакеты из коллекции были с принтами картин самых дорогих и известных украинских художников. Среди них работы Александра Барболина, Евгения Лисняка, Леся Панчишина, Нины Мурашкиной, Франсуазы Оз и других.

Расцветка этой одежды позаимствована с полотен украинских художников, фото: facebook.com

На подиуме наряды демонстрировали актриса Руслана Писанка, танцор Влад Яма, телеведущая Людмила Барбир.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Кличко не живет с женой.