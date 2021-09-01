На день знаний в самой престижной и дорогой частной школе Киева – в ЖК «Новопечрские Липки» прошла праздничная линейка для первоклассников и выпускников. Однако, дочка президента Владимира Зеленского, которая в этом году пошла в 11 класс на торжественной части замечена не была. Хотя и Александра, и ее младший брат Кирилл являются учениками этого элитного заведения.

Журналисты "Страны" среди родителей и школьников рассмотрели множество известных лиц. Так, одним из первых на школьный двор пришел народный депутат и близкий соратник Петра Порошенко – Артур Герасимов. Политик - многодетный отец. У них с супругой аж пятеро детей: дочери Катерина и Мария, а также сыновья Александр, Георгий и Даниил.

Шел нардеп один, судя по его всему семейство уже было на территории школы.

Судя по всему, еще один парламентарий и многодетный папа выбрал Новопечерскую школу для своих детей. Это представитель фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. У него подрастают трое: дочка Дарья и сыновья Ярема и Любомир. Сам депутат пришел на первый звонок в весьма неформальном наряде.

Множество богатых и знаменитых выбрали эту частную школу для своих детей, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Еще среди родителей мы заметили Романа Насирова, бывшего главу Фискальной службы. Он тоже был без супруги и детей, деловито вел разговор с другим мужчиной.

Как уже писала «Страна», в этом году в первый класс идет младшая дочь звезды студии «Квартал 95» Валерия Жидкова. Вместе с супругой они привели этим утром Марию в Новопечерскую школу. Автор юмористических сценок и актер признается, что в образовании дочек делает акцент на углубленное изучение иностранных языков.

У супругов Борисовых семеро детей, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Известная пара: ресторатор Дмитрий Борисов со свей женой Еленой, которая в начале года родила ему 7-го ребенка, пришли на первый звонок без опоздания. Были нарядные и ни капли не взволнованные. Сразу видно, что родители с опытом.

Александра Хромаева в школу провожали мама телеведущая Маша Ефросинина и папа бизнесмен Тимур Хромаев. Звезда ТВ крепко держала сына за руку, а папа нес букет для первой учительницы.

Напомним, что Новопечерская школа очень популярна среди ВИПов. Тут среднее образование получила дочка экс-премьера Владимира Гройсмана - Кристина и учатся сыновья рокера Олега Скрипки. За год обучения сейчас родителям придется выложить 371 250 грн.

Торжества проходили только для учеников первого и 11 классов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как неоднократно писала «Страна», сейчас самыми именитыми учениками являются дети президента Владимира Зеленского: дочь Александра и сын Кирилл. По нашим подсчетам девочка в этом году идет в 11 класс и уже в мае 2022 года будет выпускаться. А вот сын переходит в третий класс.

За обучение двух детей в этом году Зеленским нужно заплатить 684 450 грн. Но если в школе занимается двое детей, то действует скидка в 5% на каждого. Также дополнительно нужно оплатить завтраки и полдники (1900 и 1700 грн в месяц).

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