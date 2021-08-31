В этом году первый раз в первый класс своих детей ведут губернатор Черкасской области Александр Скичко, певицы Ирина Билык и Слава Каминская, телеведущие Ольга Цибульская с Машей Ефросининой, а также звезда студии «Квартал 95» Валерий Жидков. Корреспонденты «Страны» узнали, как готовятся к школе звездные родители и какие школы они выбрали для своих детей.

В прошлом конферансье и пародист, а сейчас политик Александр Скичко и его супруга Елизавета Юрушева (курирует пятизвездочную гостиницу Fairmont Grand Hotel Kyiv, которая принадлежит ее отцу) отправляют на учебу дочку Наталью.

Девочка не ходила в детский сад, но посещала много кружков и разнообразных секций. Как рассказали нам источники в окружении семейства, родители для нее выбрали два варианта среди частных школ Киева.

Это Гимназия А+, где ранее занимался Тата (так малышку называют родные). Школа принадлежит Иванне Никоновой, многодетной маме и супруге Игоря Никонова, советника мэра Киева. Также есть вероятность, что все же первоклашку отведут в Новопечерскую школу, ведь в этом ЖК и живут Скичко с Юрушевой. Это одно из самых дорогих и престижных учебных заведений города, где можно получить среднее образование.

За год обучения родителям придется выложить 371 250 грн.

Семейство Скичко и Юрушевой, а ткаже Билык со своими первоклашками, фото: instagram.com

Сюда же планируют отдать младшего сына телеведущая Маша Ефросинина и ее супруг бизнесмен Тимур Хромаев. Ранее тут обучалась их старшая дочь Нана, которая в январе этого года переехала в Канаду, где будет заканчивать школу.

А вот Саша до этого посещал модный приватный детский сад – академия счастья LeapKids. Тут за месяц пребывания ребенка нужно заплатить около 27 000 грн. Он также находится на территории «Новопечерских Липок».

Дочь Ефросининой заканчивает школу в Канаде, а сын только идет в первый класс, фото: instagram.com

Певице Ирине Билык, которая в этом году развелась с мужем и отцом ее младшего сына Асланом Ахмадовым, некогда грустить. Она ведет маленького Табриза в первый класс. Пока артистка не афиширует в какую школу пойдет мальчик. Но они уже успели купить ему форму. На празднике первого звонка малыш будет в брюках, пиджаке и бабочке.

Покупали все необходимое к школе в «Будинку играшок». Но вероятно, что Табриз пойдет в ту самую Новопечерскую школу.

Напомним, как неоднократно писала «Страна», именно тут учатся, и дети президента Владимира Зеленского Александра и Кирилл. По нашим подсчетам девочка в этом году идет в 11 класс и уже в мае 2022 года будет выпускаться. А вот сын переходит в третий класс. За обучение двух детей в этом году Зеленским нужно заплатить 684 450 грн. Но если в школе занимается двое детей, то действует скидка в 5% на каждого. Также дополнительно нужно оплатить завтраки и полдники (1900 и 1700 грн в месяц).

Активно к учебному году готовятся жена и дочки Жидкова (слева) и телеведущая Цибульская с сыночком Нестором, фото: instagram.com

Частную школу для своего сына Нестора выбрала и поющая ведущая Ольга Цибульская.

"Школу искала в течение года. Объехала все учебные заведения рядом с домом. Посмотрела все, что есть, и выбрала ту, которая может быть ему интересна. Ключевое решение было за папой, которому платить за обучение, и за Нестором, которому туда ходить. Мы рассматривали и государственные, но там очень большие классы – более 30 учеников. Зная своего художника, который любит внимание, ему нужно было подыскать гнездышко, где с ним будут играть, радоваться и уделять время", - объясняет Ольга.

Звезда признается, что не хочет растить из сына будущего Энштейна, а будет развивать динозаврами, и королевствами, и историей, и музыкой, конечно. Игре на барабанах, укулеле.

В школу с уклоном на изучение иностранных языков поведет первый раз в первый класс младшую дочь Марию автор и актер студии «Квартал 95» Валерий Жидков. Старшей дочери Елизавете, которой 17 лет, они с супругой также стараются дать высококлаcсное образование в плане языков и на лето отправляют на курсы заграницей.

Напомним, ранее «Страна» писала, что жена мэра Кличко рассказал об успехах их троих детей.