В понедельник, 6 сентября, в Ростовской области России стартовали военные учения, в которых будут участвовать более 4 000 мотострелков и танкистов. Об этом сообщает "РИА Новости" в сети.

"В Ростовской области стартовали учения с участием более 4 000 мотострелков и танкистов", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные также проведут учения на территории аннексированного Крыма с участием 22 армейского корпуса Черноморского флота. Учения состоятся 7 сентября на полигоне "Опук", в них примут участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ.

До этого "Страна" писала, что Россия планирует сформировать в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что он появится на полуострове до 1 декабря текущего года. По словам Сердюкова, новая воинская часть будет находиться в составе седьмой десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Также мы сообщали, что Россия проводит масштабные военные учения в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии. В маневрах участвуют авиация и корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии на 20 общевойсковых полигонах.