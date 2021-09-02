В четверг, 2 сентября, в Полтавском горсовете проходят обыски. СБУ проводит следственные действия в кабинетах мэра города Александра Мамая.

Об этом сообщает "Суспильне".

Кроме кабинета градоначальника, СБУшники обыскивают также кабинет начальника управления горсовета по вопросам градостроения и архитектуры Николая Шевелева.

По какой причине проводятся обыски, в спецслужбе пока не уточняют.

Напомним, Александр Мамай выиграл на выборах мэра Полтавы прошлой осенью, до этого, с 2010 по 2018 годы он также занимал кресло полтавского градоначальника.

Также мы писали о том, что в августе в Запорожье обыскали кабинет и авто мэра Владимира Буряка. Следственные действия проводились по делу о присвоении, растрате или незаконном завладении имуществом. Сам градоначальник заявил о беспрецедентном давлении.

Кроме того, мы сообщали, что в конце августа в Харьковский горсовет с обыском нагрянула полиция. Дело, в рамках которого велись следственные действия, также касалось растраты при ремонте подъездов в домах города. Следователи собирали улики.