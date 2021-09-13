Российскому рэперу Моргенштерну (настоящее имя Алишер Валеев) сегодня окончательно запретили въезжать в Украину.

Теперь концертные выступления артиста, запланированные на ноябрь-2021 года в Киеве, Харькове и Запорожье, скорее всего не состоятся.

В этой истории примечательно то, что Моргенштерн попал под запрет СБУ в общем-то ни за что: в Крым он не ездил и территориальную целостность Украины не оспаривал. То есть певцу закрыли границу, видимо, просто потому, что он российский.

Произошло это после того, как Алишера начали травить украинские националисты. А закончилось запретами от СБУ - что лишний раз подтвердило связь между этой спецслужбой и праворадикалами.

"Страна" вспомнила, как Моргенштерн превратился из рэп-звезды в "угрозу национальной безопасности" Украины.

Как Моргенштерн впал в опалу

Эпопея c травлей Моргенштерна тянется с декабря 2020 года. На концерте в Одессе 8 декабря он заявил, что траур в городе, который объявили после пожара в местном колледже - это "@баная показуха".

К этим словам начали придираться националисты, хотя Валеев не издевался над жертвами пожара. Свои слова о "показухе" он, стоя на сцене, довершил фразой: "Давайте устроим вместо дня траура день крика, сх...я ли пожарных проверок нет в городе".

То есть он упрекал чиновников, которые допускают такие пожары, а потом объявляют траур.

Тем не менее, как позже вспомнил сам Алишер, после его концерта "приехали нацики" и "раз@ли клуб". "Подожгли покрышки, вытащили директора, заставили извиняться", - рассказывал он.

На лето у рэпера были запланированы новые выступления в Украине. Но радикалы, первую скрипку среди которых играл одесский националист Сергей Стерненко, начали требовать не впускать его. И намекали, что здесь его ждет нехороший прием.

Обвинения Стерненко сводятся к тому, что Моргенштерн якобы фанат Путина, ему "пох@р чей Крым и что там на Донбассе".

Ультраправые рассказывали, что творчество Алишера "вырождает украинскую нацию". Именно на основании этого в столице в марте избили темнокожего уличного музыканта, который осмелился исполнить хит "Кадиллак" российского рэпера на Крещатике.

Радикалы заставили уличного певца дать обещание никогда не петь песни Моргенштерна, а иначе ему отрежут пальцы. Нападавшие не понесли ответственность за свои действия.

Параллельно Стерненко, обвиняемый в убийстве человека, объявил "охоту" на организатора концертов Моргенштерна - главу агентства Kontramarka Александра Порядченко.

"Вашему вниманию малоросс, активно способствует завозу в Украину хлама оккупантов. Где там у Kontramarka.ua офис, кстати?" - грозил Стерненко.

После этой кампании, 29 апреля 2021 года Минкульт с подачи СБУ внес артиста в список персон нон грата, которые "создают угрозу нацбезопасности Украины".

Это привело к тому, что июньские концерты артиста, которые были запланированы в Харькове, Одессе и Киеве, были отменены. Их стоимость стартовала от 550 грн (самый дешевый билет в Запорожье) и достигала 4490 грн (самый дорогой билет в Киеве).

17 июня Моргенштерн подал иск в Окружной суд Киева с требованием признать противоправными действия СБУ. Производство было открыто 2 июля, но существенных подвижек с тех пор не произошло.

Второй запрет на въезд

Артист на какое-то время пропал и даже ходили слухи о том, что его забрали в армию, однако это был пиар-ход перед выходом очередного клипа под названием "Дуло". Кстати, эта песня позже вошла в плейлист футболистов сборной команды Украины на Чемпионат Европы по футболу - 2020.

А Моргенштерн летом все-таки выступил для украинцев, но в Турции, куда тур стоил сотни тысяч гривен.

Естественно, преступлений против целостности Украины Моргенштерн не совершал, и в своих интервью регулярно подчеркивал, что в Крым он не ездил, чтобы не потерять право въезда в Украину.

А в недавнем интервью Дмитрию Гордону он заявил, что собирается приехать в Украину с концертами, несмотря на запрет въезда. Поскольку СБУ внесла под запрет не ту фамилию.

"Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а я по паспорту Алишер Моргенштерн. Вот такая у вас служба безопасности н@хуй", - рассказал исполнитель.

Действительно ли Алишер собирался попробовать прорваться в Украину - но 8 сентября стало известно, что продаются билеты на его новые концерты в ноябре. И уже сегодня СБУ решила снова запретить ему въезд.

Только теперь там перестраховались и внесли сразу две фамилии исполнителя – и Валеев, и Моргенштерн.

По мнению спецслужбы, Моргенштерн "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотиков", что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта.

Впрочем, в каких именно песнях или текстах есть пропаганда насилия и жестокости в СБУ четкого пояснения не дали.

"Запрашиваемая Вами информация относится к категории информации с ограниченным доступом, с учетом этого не может быть предоставлена", - сообщили в спецслужбе в ответ на запрос журналистов предоставить копию экспертного заключения, состав экспертной группы и перечень проанализированных песен и выступлений артиста.

В своих социальных сетях, в том числе в сториз в Инстаграме, Алишер Моргенштерн пока не комментировал сегодняшнее заявление СБУ. Но, конечно, понятно было, что в Украину его скорее всего не впустят.

Да и неизвестно, захотел ли бы он сам приезжать. В интервью Гордону рэпер рассказывал, что боится нападения со стороны Стерненко и его сторонников.

"Мне страшно было, да. Есть у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и не сел в тюрьму. Это глава "Правого сектора" по-моему так... Убил и не сел. Факт. И вот этот человек выкладывает себе на страницу мою фотографию и говорит: "В следующий раз, когда он приедет - встречайте его. Поэтому мне страшно", - сказал рэпер.

То есть картина следующая. Несколько ультраправых начинают травить непонятно за что российского певца, который никогда не был замечен ни в каких политических делах вокруг Крыма или Донбасса. И СБУ с Минкультом "берут под козырек" после окриков националистов.

Возможно, теперь рэпер пересмотрит свое мнение об украинцах, которое он высказывал недавно: "в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке в плане людей".