В Единый реестр досудебных расследований внесена информация относительно действий и.о главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, которые могут трактоваться как государственная измена.

1 сентября следователь СБУ, заместитель начальника главного управления Службы безопасности в Киеве Максим Скрипка решил выделить материалы досудебного расследования о нарушениях процедуры отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, по обращению которого было открыто уголовное производство, 1 июня состоялись собеседования с кандидатами на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Во время проведения собеседований были обнаружены претенденты с двойным гражданством - Украины и других государств, а также другие нарушения со стороны кандидатов.

3 июня Центр противодействия коррупции обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о преступлении - грубых нарушениях во время конкурса по отбору руководителя САП. В документе среди прочего указывалось, что некоторые члены конкурсной комиссии, злоупотребляя служебным положением, раскрыли во время собеседований конфиденциальную информацию.

В то же время информация о двойном гражданстве не может считаться конфиденциальной, отмечает юрист. Поэтому, по его словам, подача Центром противодействия коррупции заявления о совершенном уголовном правонарушении, в котором обвиняют членов конкурсной комиссии в том, что те разгласили информацию о двойном гражданстве кандидатов, а также пособничество в этом временного руководителя САП, может подпадать под ч.1, ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), говорится в обращении Кравца в СБУ.

По факту этого обращения СБУ начала досудебное расследование в отношении временного исполняющего обязанности главы САП Максима Грищука, членов Центра противодействия коррупции и "других неустановленных лиц".

"По сути, сейчас у СБУ есть все основания вычистить иностранных агентов из органов государственной власти", - считает Кравец.

САП обезглавлена с 21 августа прошлого года, когда в отставку по собственному ушёл Назар Холодницкий. Почти год продолжается конкурс по отбору нового главы САП. Последнее заседание комиссии состоялось 26 июля.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Холодницкий покинул свой пост и кто его может заменить.