Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук получил в августе заработную плату в размере 326 450 гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в понедельник, 13 сентября, в ответ на запрос Украинских новостей.

Интересно, что оклад чиновника составляет 75 672 грн, а все остальное - это надбавки и материальная помощь. Сумма 326 450 гривен указывается до удержания налогов и сборов.

В мае 2021 года зарплата главы САП Максима Грищука составила 106 000 гривен.

Ранее "Страна" подробно анализировала рост зарплат министров и чиновников при Владимире Зеленском. Зарплаты даже рядовых сотрудников министерств поднялись до 50 - 70 тысяч гривен, а зарплаты топ-чиновников выросли до 200-400 тысяч гривен в месяц.

Также мы сообщали о том, в Харьковской области сотрудники "Укрзализныци" украли 2 миллиона гривен из зарплатного фонда предприятия.