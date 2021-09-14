Во время проведения антитеррористических учений в Ровенской области сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Арсенал был спрятан в лесополосе неподалеку от поселка Бутово, которое граничит с Беларусью. Его обнаружили во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Спецназовцы изъяли из тайника:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;

5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);

2 магазина к АК-74;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на экспертизу.

Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Кропивницкого обнаружили крупный схрон оружия.

Также мы сообщали, что под Донецком нашли очередной схрон с боеприпасами с почти 1,5 кило тротила, 2 000 патронов и гранатами.