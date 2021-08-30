В Жамбылской области Казахстана, где несколькими днями ранее прогремели взрывы на складе боеприпасов, после чего министр обороны заявил о готовности уйти в отставку, число погибших выросло до 15 человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана пишет портал informburo.kz.

По его данным, на четвертый день после взрыва, в понедельник, 30 августа, на складе саперы обнаружили тело еще одного человека. Его личность на данный момент устанавливается.

Таким образом, по данным спасателей, общее число погибших увеличилось до пятнадцати человек.

Сейчас поиски пропавшего еще одного человека продолжаются.

Напомним, взрывы в районе села Кайнар прогремели на складах с боеприпасами 26 августа. В результате более 30 человек были госпитализированы. В Минобороны страны заявили, что трагедия унесла жизнь пяти военных, среди которых начальник пожарной команды. После этого министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку. По данным оборонного ведомства, в качестве одной из основных рассматривается версия диверсии.

Также мы писали, что днем ранее возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. По данным CNN, американские ВВС нанесли ракетно-бомбовой удар по афганской столице. В результате погибли девять человек, все они принадлежали к одной семье.