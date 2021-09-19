Индия, где в начале сентября зафиксировали вспышку опасного вируса Nipah, от которого нет вакцины, в ближайшие 10 дней может снять ограничения на посещение страны иностранным туристам.

Об этом пишет издание Hindu со ссылкой на представителей МВД Индии.

Сообщается, что решение было принято в связи с сокращением числа случаев COVID-19 в стране. В настоящее время все еще обсуждаются условия въезда иностранцев. Открытие страны планируют сделать поэтапным, чтобы увидеть, к чему это может привести.

"Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением числа зараженных в стране. МВД страны в настоящее время обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию", - цитируют журналисты МВД Индии.

Напомним, еще в мае количество зараженных коронавирусом в Индии за весь период пандемии достигло 20 миллионов человек. Однако эксперты допускали, что реальное число инфицированных могло быть в 10 раз выше. Пациенты с коронавирусом поступали в больницы каждые 20 минут. Власти сообщали, что дефицит вакцин в Индии продлится до середины лета.

И только недавно премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что проведенная в Гоа полная вакцинация взрослого населения может помочь возвращению в страну туристов. Кроме того, первые 500 тысяч туристических виз для иностранцев после открытия страны будут бесплатными.