Президент США Джо Байден во время выступления в ООН призвал защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил американского политика в Грозный, чтобы убедиться в отсутствии там гомосексуалов, которых он назвал петухами.

Пост на эту тему Кадыров опубликовал 21 сентября в Телеграме.

"Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику", - начал Кадыров.

После чего заявил, что люди еще не оправились от его "нелепых заявлений и поступков на посту президента", а он уже радует "новыми странными и вздорными высказываниями".

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"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", - написал Кадыров.

Реакцию Кадырова прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"От Камеруна пока никакой реакции на это не поступило. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров уже отреагировал. Он пригласил Байдена в Чечню, но сразу предупредил: "петухов у нас нет". Кстати говоря, секс-меньшинства в Чечне - это единственное, о чем вспомнил Байден применительно к России. Об Украине он вообще не упомянул ни разу", - констатировал канал.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем еще Байден говорил в ООН, кроме защиты геев Чечни и Камеруна.

Напомним, с 2017 года Кадыров находится под санкциями США.