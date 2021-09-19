В Германии фабрика плюшевых медведей выпустила стилизованную игрушку, посвященную уходу с поста канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает DPA.

Так, стоимость коллекционного медведя составит 189 евро. Известно, что фабрика со столетней историей уже давно делает игрушки, посвященные известным личностям. В частности, есть мишки экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Также есть мишка одного из первых канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы II.

"Всё, что имеет статус и имя в мире, представлено в нашем шоу-руме", - рассказал директор фабрики Мартин Герман.

Примечательно, что мишка Меркель одет в красный пиджак и черные брюки. Он, как и его прототип, сложил пальцы ромбом на уровне пояса. Кроме того, на нем есть бусы в цветах флага Германии.

Всего будет произведено 500 игрушек, а одну из них лично подарят Меркель. Символично, что ей достанется игрушка под №16 – именно столько лет она провела на посту канцлера.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель, которая накануне впервые заявила, что является феминисткой, после ухода со своего поста будет получать пенсию в размере 15 000 евро в месяц.

26 сентября в Германии пройдут выборы в новый парламент, который назначит преемника Меркель на посту канцлера Германии. Скорее всего изберут на этот пост кандидата от Христианско-демократического союза Армина Лашета, которого активно поддерживает пока еще действующая лидер Германии.