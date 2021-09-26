Сегодня, 26 сентября, кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет во время голосования на выборах в Бундестаг неверно сложил бюллетень. В связи с этим стало понятно, кого он выбрал.

На фото отлично видны "крестики", поставленные за "свою" партию, но его голос все равно засчитают.

Об этом написал глава избирательной комиссии Германии Георг Тиель в Твиттере.

"Известный всей стране политик, как ожидалось, выбрал собственную партию. Влияния на избирателей тут не просматривается", - сообщил он.

Тем не менее, голос Армина Лашета засчитают.

Фотографию, на которой политик опускает бюллетень в урну, опубликовали в воскресенье, 26 сентября, немецкие издания.

Между тем, избирательные участки в Германии открыты до 18.00 (19.00 по Киеву).

Напомним, в это воскресенье, 26 сентября, в Германии проходят выборы в Бундестаг, после которых "вечную Меркель" после 15 лет правления сменит новый канцлер.

Однако, данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey для газеты Augsburger Allgemeine показали, что более половины жителей ФРГ не будут скучать по действующему канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее ухода с должности.