По итогам парламентских выборов в Германии, как и ожидалось, в лидеры вышли СДПГ и партия Меркель ХДС/ХСС, набрав почти поровну (по одному экзитполу у обоих по 25%, по второму СДПГ чуть больше, 26% на 24%).

Зелёные - на третьем месте с 15%, у либеральной партии свободных демократов (СвДП) - 11%.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" набирает, согласно экзит-полам 11%, в а Восточной Германии, где ее позиции сильнее, она может получить аж до 21% голосов. Впрочем, ни одна из ведущих партий не намерена вести с этой партией переговоры о коалиции.

Примерно одинаковый результат двух ведущих партий сделают интригу вокруг формирования будущей коалиции и правительства ещё более сложной.

Шольц vs Лашет

Для ХДС/ХСС это - "черный" день (примечательно, что и их партийный цвет - черный). Для партии, которая никогда не набирала менее 30%, итог выборов стал худшим результатом в истории. Христианские демократы сильно просели даже в Баварии, где правят непрестанно со Второй мировой войны.

А вот для социал-демократов (их цвет, кстати, красный) эти выборы стали намного более удачными, чем предыдущие за счет роста популярности ее лидера Олафа Шольца.

На земельных выборах у "эсдеков" тоже много побед. Например, член партии Мануэла Швезиг, которая, кстати, обеспечила зеленый свет "Северному Потоку-2", выиграла земельные выборы в Мекленбург Передней Померании. А бургомистром Берлина, вероятно станет Франциска Гифай, тоже социал-демократка.

"Конечно, Шольц - победитель ночи выборов. Свою роль в его подъёме сыграл кризис из-за пандемии, в обществе - запрос на опыт, солидность и дисциплину, которые воплощает Шольц. А еще он аскетичный и высококонцентрированный. В этом он - противоположность лидеру ХДС/ХСС Армину Лашету, который часто казался сбитым с толку или терялся на публике. Он даже не завершил первую фразу в воскресенье вечером на сцене в штаб-квартире партии. Такое почти никогда не случается со Шольцем. Но впереди у Шольца еще самая сложная задача - переговоры по созданию коалиции", - сказал "Стране" журналист Zeit Майкл Шлибен.

Переговоры, во время которых Меркель будет пока оставаться канцлером, обещают быть долгими, возможно, многомесячными.

Любопытно, что прямые выборы канцлера с огромным преимуществом выиграл бы Шольц. Впрочем, совсем нет гарантии, что он сменит Меркель. Шансы остаются и у ХДС/ХСС с Лашетом во главе.

Каждый из них обоих убеждает, что именно его партия станет правящей.

"Мы знали, что это будут открытые и жесткие выборы. Я не могу быть доволен результатом, но это будет долгий вечер. Мы сделаем все, чтобы сформировать правительство во главе с ХДС", - заявил своим сторонникам Лашет.

Шольц в свою очередь настроен оптимистично.

"Так много избирателей поставили галочку в пользу СДПГ, потому что они хотят смены правительства, Уверен, что граждане тоже будут счастливы после того, как приняли решение в пользу СДПГ. Граждане хотят перемен. Они хотят видеть следующим канцлером кандидата от СДПГ", - заявил лидер социал-демократов.

На замечание, что у Лашета примерно такие же шансы стать канцлером, политик ответил, что "избиратели проголосовали за смену власти".

"Ямайка", "Светофор", два канцлера

Главный вопрос теперь - кто войдёт в коалицию.

Теоретически есть три варианта.

Первый - вновь создать большую коалицию между ХДС/ХСС и социал-демократами (она правит страной все последние годы). Правда, кто будет канцлером при таком альянсе непонятно.

Второй - создать коалицию партии Меркель, СвДП и "Зеленых" ("Ямайка"). О таком варианте уже заявляют в ХДС. И в этом случае премьером может стать Лашет.

Учитывая, что "Зеленые" набрали немного меньше, чем им прочили, их позиции на переговорах могут чуть ослабнуть, а лидер партии Анналена Бербок может не получить ожидаемое кресло министра иностранных дел.

Третий вариант - коалиция во главе с СДПГ вместе с СвДП и "зелеными" ("светофор"). И тогда канцлером становится Олаф Шольц.

"Переговоры четырех партий будут очень жесткими и долгими, учитывая минимальный отрыв между лидирующими партиями. Возможен вариант большой коалиции СДПГ и ХДС/ХСС. Но скоре всего исход борьбы будет зависеть от держателей "золотых акций" - СвДП и "Зеленых". Свободные демократы предпочитают "Ямайку" (союз ХДС/ХСС, либералов и "Зеленых"). Но социал-демократы просто так не сдадутся и будут подключать свои аргументы для "Светофора" ("красные" социал-демократы, "желтые" либералы и "Зеленые"). Многие ожидают, что переговоры могут зайти в тупик", - говорит "Стране" немецкий журналист Фердинанд Отто.

"Шольц дал понять, что много думал о том, как сможет работать со "Светофором". Якобы он хочет сделать СвДП предложение, от которого они не могут отказаться. Но уже в вечер выборов стало ясно, что ближайшие недели будут нелегкими: Лашет, СвДП и "зеленые" начали "ухаживания" друг за другом. Лашет сказал, например, что он хотел бы правительство, в котором все будут видны и которое будет сосредоточено на защите климата. И Линднер, лидер свободных демократов, присвистнул: "Да, защита климата важна, результат "зеленых" показывает это". Поэтому шансы Шольца зависят от стойкости "зеленых", - добавляет Шлибен.

Никто не берется предсказать, чем закончатся переговоры. Некоторые прочат совсем экстраординарные варианты - с двумя сменными канцлерами, как сейчас в Израиле.

"При таком ничтожном зазоре ни черные, ни красные не вправе считаться лидерами выборов. Выход один, израильский вариант: новая Большая коалиция с двумя канцлерами - Шольцем и Лашетом. Конечно, это выглядит очень экзотично. Но здесь все вопросы к канцлеру Меркель. Она хотела сохранить Армина Лашета на позиции лидера партии - это удовольствие обошлось в десять процентов потерянных голосов. Кстати, могло быть еще хуже. Просто немецкий избиратель очень терпелив. И тем не менее, не стоит его долготерпением играть. Два канцлера на базе 50 процентов голосов лучше, чем один с полупроцентным перевесом", - пишет на своей странице в Facebook журналист из Германии Борис Фельдман.

"Лашет и Шольц будут обхаживать, умолять лидера Свободных демократов Линднера поддержать именно их. И Линднер предпочитает союз с Лашетом. Вероятно, Германией будет управлять коалиция ХДС/ХСС-Зеленые-СвДП ("Ямайка", - Ред.). Канцлером тогда станет Лашет. Но партия Шольца на один процент опережает Лашета. С какой кстати канцлером станет не первый, а второй? Остается неопределенность", - пишет политолог Александр Рар в своем "Телеграмм".

Чего ждать Украине

Приход "Ямайки", как мы уже писали, власти Украины могут счесть за "перемогу" - политика Германии в отношении Кремля станет более жесткой. Либералы выступают за точечные санкции против соратников Путина, а "Зеленые", которые считаются идеологически близкими к США, резко критикуют "Северный поток-2" и Россию.

А вот со "Светофором" и канцлером Шольцом будет "немного зрада". Социал-демократы могут быть более склонны к диалогу с Москвой.

Шольц активно выступает за прямой диалог с Россией и отстаивает "Северный поток-2" (и даже предлагал США профинансировать закупки американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций).

"Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский Союз и Россия", - сказал Шольц в интервью Deutsche Welle.

Также Шольц не видит ближайших перспектив членства Украины в НАТО и ЕС. По его мнению, сначала нужно принять страны Балкан (такого же мнения и Лашет).

"Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал Шольц на публичной встрече кандидатов в канцлеры Германии в июне, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности.

Кроме того, Шольц выступил против поставок оружия Германией Украине – он заявил, что Берлин таким образом потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России. Кроме того, по его мнению, такой шаг дискредитирует позицию ФРГ как члена нормандского формата и минского процесса.