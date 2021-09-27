В воскресенье, 26 сентября, после публикации первых экзитполов выборов в Германии уже появились реакции среди лидирующих политсил. В их числе - ХДС/ХСС, "Зеленая партия" и СДПГ.

Об этом сообщает РИА Новости.

В штабе христианских демократов в Берлине потрясены первыми цифрами с выборов. По заявлением представителей партии, которая в блоке ХДС/ХСС была правящей много лет, - это худшие для них в истории показатели.

В то же время партия "Зеленых" встречает свой рекордный результат на выборах в Бундестаг ликованием. Сообщается, что в последний раз они были в правительстве в 2005 при Герхарде Шрёдере - канцлер ФРГ с 1998 по 2005 год.

В свою очередь Олаф Шольц (кандидат в канцлеры от социал-демократов) также не скрывает своего удовлетворения данными экзит-поллов. Он заявил, что рад исходу выборов, и назвал итоги успехом.

Напомним, в это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Ангелу Меркель после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

Так, после экзитполов немецкие власти начали публиковать официальные итоги выборов в Бундестаг. Среди всех политсил явно лидирует партия Ангелы Меркель ХСС с 31%. Вслед за ней 19,7% набирает СДПГ.