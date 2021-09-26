В воскресенье, 26 сентября, немецкие власти начали публиковать официальные итоги выборов в Бундестаг.

На данный момент говорится о цифрах с 1 из 299 округов - в Баварии. Бледным на диаграмме указываются показатели с прошлых выборов в Германии.

Согласно первым результатам выборов с одного немецкого округа, среди всех политсил явно лидирует партия Ангелы Меркель ХСС с 31%. Вслед за ней 19,7% набирает СДПГ.

Почти равные показатели наблюдаются между партией зеленых (11,7%) и альтернативой (10%).

Напомним, в это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых "вечную Меркель" после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

По результатам первых экзитполов почти поровну голосов у партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и у СДПГ. По одному экзитполу у обоих политсил по 25%. По второму экзитполу у СДПГ чуть больше - 26% на 24%. При этом "Зелёная партия" находится на третьем месте с 15%.

Кроме этого, "Страна" писала о том, что кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет во время голосования на выборах в Бундестаг неверно сложил бюллетень. В связи с этим стало понятно, кого он выбрал.