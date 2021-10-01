В пятницу, 1 октября, цена на газ в Европе, которая недавно побила исторический рекорд, продолжила расти и достигла отметки в 1 197 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данными биржи, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1 197 за тысячу кубометров.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Напомним, 20 сентября газ в Европе подорожал до $900/за одну тысячу кубов. Причиной этому стал отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь, а также то, что Россия выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на будущий месяц.

Также сообщалось, что дефицит газа в Европе поднял цены на уголь до максимумов с 2008 года.

Добавим, что сегодня, 1 октября, "Газпром" остановил поставки газа в Венгрию через Украину.