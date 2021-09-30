Бойко рассказал о схеме по снижению цен на газ для населения за счет украинской добычи
Сопредседатель "Оппозиционной платформ-За жизнь" Юрий Бойко заявил, что для того, чтобы снизить тарифы для населения на газ парламент должен рассмотреть законодательную инициативу "ОПЗЖ". Суть инициативы в том, чтобы смешивать газа собственной добычи с импортированным.
Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".
По словам Бойко, власть ориентируется на рыночные европейские цены, не принимая во внимание то, что в Украине другая экономика, более низкие доходы людей и страна имеет собственную добычу газа.
"Чтобы выйти из этой ситуации, нужно задействовать механизм смешивания газа собственной добычи с импортированным для того, чтобы вывести такую среднюю цену на газ, которая не будет превышать 250 долларов за тысячу кубов. Мы внесли на рассмотрение парламента соответствующие предложения. Но монобольшинство их блокирует. Это совершенно неправильная политика", - сказал Бойко.
Кроме того, он заявил, что из-за подобных действий власти люди отказываются от газа и переходят на дрова, которые тоже стали дорожать.
"Не может 40-миллионная страна полностью зависеть от рыночных цен на газ в Европе. С теми ценами на газ, которые сформировались на рынках Европы, цены на хлеб, сахар и другие товары тоже вырастут, и это будет мешать людям покупать эти товары. По Конституции украинский газ принадлежит украинскому народу, и именно он имеет право его использовать", – сказал Бойко.
Напомним, 30 сентября цены на газ в Европе побили очередной рекорд и достигли $1 073.
Также сообщалось, что Бойко призвал украинские власти перейти на прямые закупки газа у "Газпрома", чтоб снизить тарифы.