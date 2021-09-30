Сопредседатель "Оппозиционной платформ-За жизнь" Юрий Бойко заявил, что для того, чтобы снизить тарифы для населения на газ парламент должен рассмотреть законодательную инициативу "ОПЗЖ". Суть инициативы в том, чтобы смешивать газа собственной добычи с импортированным.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

По словам Бойко, власть ориентируется на рыночные европейские цены, не принимая во внимание то, что в Украине другая экономика, более низкие доходы людей и страна имеет собственную добычу газа.

"Чтобы выйти из этой ситуации, нужно задействовать механизм смешивания газа собственной добычи с импортированным для того, чтобы вывести такую ​​среднюю цену на газ, которая не будет превышать 250 долларов за тысячу кубов. Мы внесли на рассмотрение парламента соответствующие предложения. Но монобольшинство их блокирует. Это совершенно неправильная политика", - сказал Бойко.

Кроме того, он заявил, что из-за подобных действий власти люди отказываются от газа и переходят на дрова, которые тоже стали дорожать.

"Не может 40-миллионная страна полностью зависеть от рыночных цен на газ в Европе. С теми ценами на газ, которые сформировались на рынках Европы, цены на хлеб, сахар и другие товары тоже вырастут, и это будет мешать людям покупать эти товары. По Конституции украинский газ принадлежит украинскому народу, и именно он имеет право его использовать", – сказал Бойко.

Напомним, 30 сентября цены на газ в Европе побили очередной рекорд и достигли $1 073.

Также сообщалось, что Бойко призвал украинские власти перейти на прямые закупки газа у "Газпрома", чтоб снизить тарифы.