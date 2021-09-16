Сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко считает, что желание ввести в Украине жесткий карантин связано с попыткой власти избежать акций протеста из-за высоких тарифов, проблем в медицинской области и сокращении соцзащиты.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

"Власть не сделала никаких выводов даже после первого локдауна. Антиковидный фонд закопали в асфальт "больших строек". Медицинскую отрасль продолжает добивать "реформа Супрун". Люди снова оказались один на один со своими проблемами – отсутствием работы, социальной поддержки со стороны государства. А теперь еще и с катастрофическим ростом тарифов накануне отопительного сезона", - заявил Бойко.

Политик считает, что введение локдауна - это попытка украинской власти избежать публичных акций протеста из-за роста тарифов. По мнению Бойко, власти нужно обеспечить необходимое финансирование медицинской отрасли, чтобы подготовить страну к распространению нового штамма вируса.

"Наша политическая сила выступает за то, чтобы финансирование медицинской отрасли составляло минимум 5% ВВП. Власть должна немедленно погасить долги по зарплатам и надбавкам медикам. Необходимо срочно развернуть пункты вакцинации в каждом населенном пункте и ликвидировать провалы в массовой вакцинации", - сказал политик.

"Нужно не перекладывать защиту людей на местные власти, а принять изменения в бюджет для поддержки медицины, защиты бизнеса и сохранения здоровья граждан. Срезать расходы на силовиков и чиновников, остановить разрушительные реформы, а вместо непрофильных затрат направить деньги на помощь экономике, предпринимателям и громадам. Эти антикризисные меры нужно принимать немедленно", - заявил Юрий Бойко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему об ужесточении карантина в Украине заговорили уже в сентябре.

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