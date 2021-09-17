Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко обвинил действующее украинское правительство в "самоустранении" от решения тарифных проблем из-за растущих цен на газ и перекладывании их на плечи людей и местных бюджетов.

По словам политика, на данный момент школам, детским садам и госпиталям предлагают 25 тысяч гривен за тысячу кубов газа, при том, чтов прошлом году она держалась на уровне 7 тысяч гривен.

"Местные бюджеты этого просто не выдержат, но уже сейчас понятно, что правительство эту проблему переложило на них. Такие действия преступны", - сказал он.

Кроме этого, Бойко прогнозирует, что экономика Украины может рухнуть, ели не будут приняты меры в вопросе тарифов.

"После повышения цен на газ – поднимутся цены и на товары первой необходимости. Потому что любое производство зависит и от тепла, от электроэнергии, стоимость которой так же растет. И если не принять меры, то экономика будет не просто падать – она рухнет. А больше всего пострадают люди, которым просто не за что будет оплачивать тарифы и покупать самое необходимое. Бездеятельность и непрофессионализм правительства превращает Украину в страну нищеты и экономической разрухи", - добавил он.

В свою очередь, Бойко считает, что главное решение на сегодняшний газ - предоставление населению и бюджетной сфере газа собственной добычи по себестоимости.

Напомним, недавно Юрий Бойко заявил, что снижения стоимости газа для бытовых потребителей и бюджетной сферы можно добиться за счет использования сырья собственной добычи. Чтобы снизить цены для промышленности в политсиле призывают заключить прямые контракты с "Газпромом".

Между тем, состоянием на 15 сентября в Европе "спотовая" цена на газ ушла уже далеко за $800 за тысячу кубов.