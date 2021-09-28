Цены на газ в Европе утром во вторник, 28 сентября, установили очередной рекорд. Впервые в истории они превысили отметку в одну тысячу долларов за 1 000 кубических метров.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на бирже Ice futucher.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на виртуальной площадке по индексу голландского TTF, открыла торги 28 сентября на уровне около 992 долларов за тысячу кубов. Уже через несколько минут цена взлетела и превысила отметку в 1 000 долларов, достигнув максимальной отметки в 1 030 долларов за тысячу кубометров топлива.

Напомним, неделю назад газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов. Причиной этому стал отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь, а также то, что Россия выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на будущий месяц.

А перед этим, 15 сентября, цена газа в Европе превысила $960 за тысячу кубометров, достигнув второго рекордного показателя за день.

Кроме того, по данным аналитиков, в случае холодной предстоящей зимы цена природного газа уже может подскочить до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц. Это более 3 000 долларов за тысячу кубометров.