"Газпром" готов увеличить поставки газа в Европу и заключить новые контракты с европейскими потребителями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос о сложностях с закачкой газа в подземные хранилища в Европе, Песков пояснил, что подземные хранилища невозможно закачать за пару дней, но "Газпром" готов полностью выполнять свои обязательства.

"Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать", - пояснил Песков.

Песков также подчеркнул, что "Газпром" выбрал все дополнительные заявки на сегодняшний день, но готов заключать контракты далее.

"Готов ли "Газпром" дальше, дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом. Потому что наши потребители в Европе - это наши главные партнеры. И Газпром при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность", - добавил Песков, подчеркнув, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства, и "ни у кого нет абсолютно никаких претензий".

Как писала "Страна", из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Украину газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов.

"Страна" подробно анализировала, почему цены на газ в Европе ставят новые рекорды и чем это грозит Украине.