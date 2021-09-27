Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за пятнадцатилетнего контракта с Россией на поставку газа в обход Украины.

Об этом написал в Фейсбуке генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, нам предстоит значительное дальнейшее сокращение или полная остановка транзита в Венгрию через Украину.

Поэтому техническая достройка "Северного потока - 2" (российского газопровода - Ред.) создает критические риски существующего транзита через Украину и продлении контракта после 2024 года", - говорится в его сообщении.

"Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что после подписания контракта на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины, транзит в эту страну через нашу ГТС может остановиться. Чтоб понять смысл этого заявления стоит напомнить, что именно из Венгрии якобы реверсом Украина сейчас импортирует значительные объемы газа. Но на самом деле не импортирует, а забирает из транзитной трубы. И теперь там этих объёмов не будет", - прокомментировал заявление Макогона телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, сегодня, 27 сентября, российский "Газпром" и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины.

После этого в МИД Украины выразили удивление и разочарование данным решением. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".