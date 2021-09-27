Украина удивлена и разочарована сегодняшним решением Венгрии по поводу подписания в Будапеште нового долгосрочного контракта с российским "Газпромом". Такое решение венгерская сторона приняла с целью поставки газа в обход Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - пишут в заявлении.

В ведомстве добавили, что венгерской стороне и в дальнейшем будет выгоднее получать газ транзитом в обход Украины.

"С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", - поянсяют в заявлении.

Более того, в Министерстве также напомнили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД Украины и Венгрии.

Указывается, что украинская сторона рассчитывала, что это мероприятие станет положительным шагом в украинско-венгерских отношениях.

"Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания Комиссии на более поздний срок, поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия", - заявили в ведомстве.

Помимо этого, Украина обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

О намерении подписать договор было известно еще 30 августа, когда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что с "Газпромом" достигнута договоренность о поставках газа, которая будет действовать уже с 1 октября.

Также "Газпром" готов увеличить поставки газа в Европу и заключить новые контракты с европейскими потребителями.