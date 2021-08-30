Россия и Венгрия достигли договоренностей о долгосрочной сделке по покупке газа. Поставки по контакту хотят начать уже 1 октября.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в Facebook.

По словам Сийярто, Венгрия планирует каждый год покупать у России 4,5 млрд кубометров газа. Поставки начнутся уже 1 октября 2021 года.

Венгерский министр обсудил детали соглашения на встрече с председателем совета директоров российского "Газпрома" Алексеем Миллером, которая состоялась 30 августа в Санкт-Петербурге.

"Мы согласовали все вопросы, мы обменялись рукопожатием, поэтому остается только формулировка соглашения. Это произойдет в сентябре, и наше долгосрочное соглашение о покупке газа будет подписано в течение всего сентября", - сказал Сийярто.

Напомним, недавно Дюссельдорфскоий суд отклонил иск оператора "Северного потока 2" по освобождению газопровода от норм газовой директивы ЕС. В Киеве это решение оценили позитивно, в Москве же посчитали его некритичным.

Также мы сообщали о том, после решения немецкого суда по "Северному потоку - 2" "Газпром" остановил продажу газа.