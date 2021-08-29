Цены на газ в Украине с сентября снова взлетят.

Мы уже писали о рекордных ценах на газ в Европе, которые вплотную приблизились к 600 долларам за тысяче кубов, и еще больше выросли, после того, как "Газпром" приостановил продажи после решения немецкого суда по "Северному потоку-2" (напомним: согласно ему, газопровод должен подпадать под требования Третьего энергопакета, то есть, быть доступным для других трейдеров).

Еще в начале августа на Украинской энергетической бирже появились ценники для коммерческих покупателей на сентябрь - выше 18 гривен за куб, что с доставкой достигает 20 гривен за куб.

В сентябре эта планка закрепится. Но главное - начинается рост ценников для населения. Правда, пока только по месячным тарифам, годовые остаются неизменными. Но тем, кто сидит на месячном тарифе, придется платить неподъемные суммы - около 20 гривен за куб;

Впрочем, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, сейчас идут попытки пролоббировать повышение тарифов и для населения и по годовому тарифу — до 12 гривен за куб.

Между тем, даже при нынешних ценниках наметилась угроза срыва отопительного сезона.

"Нафтогаз" уже предупредил, что отопление в этом году могут включить с опозданием - предприятия теплокоммунэнерго не спешат подписывать договора с НАКом и закупать газ. На 27 августа контракты подписало только 45% тепловиков.

Те же поясняют: "Нафтогаз" предложил им кабальные условия - огромные штрафы, которые могут напрямую списывать со счетом коммунальщиков, плюс ограниченные объемы недорого газа, и то - по предоплате.

Остальной же придется закупать по рыночной цене - то есть, по 20 гривен за куб. Так что уже в ноябре отопительный сезон во многих городах может закончиться, - говорит глава староконстантиновского КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко.

Разбирались, сколько украинцы будут платить за газ с сентября, и какие перспективы по отопительному сезону.

По месячному тарифу - уже 20, годовой тянут к 12

На днях газовщики начали объявлять тарифы для населения на сентябрь. Для людей есть две новости - плохая и ужасная.

Первая - газ будет сравнительно дорогим. Расчеты на то, что ценники для населения снизят, открыв доступ поставщикам к газу украинской добычи по 4 гривны за куб, не оправдались.

По годовому тарифу ценники в сентябре, как и в августе, будут варьироваться от 7,8 гривен до 13,5 гривен за куб без учета доставки. Итоговая цена, в зависимости от региона, — от 8,8-9,8 гривен до 14,5-15,5 гривен за куб, что существенно дороже, чем накануне минувшего отопительного сезона.

Самые низкие цены по годовому тарифу предложили компании "Агросинтез Трейд" (7,8 гривен за куб), "Эвод Трейд КП Луцкводоканал" (7,88 гривен), "Черкассы газсбыт", "Уманьгазсбыт" (7,89 гривен), "Нафтогаз" (7,96 гривен), Региональная газопоставляющая компания (облгазы) - 7,99 гривен за куб.

Газ по 8-9 гривен за куб предлагают компании "Львовэнергосбыт", "Киевгазэнерджи", Yasno, "Тернопольоблгаз" и др. Ценник до 10 гривен - у "Лубныгаза", "Аскания Энерджи", "Маргаза", "Полтава газсбыта" и другие.

Самый высокий тариф — 13,5 гривен за куб - у Черновицкой, Житомирской, Херсонской областных энергопоставляющих компаний.

Ниже - подробная информация по годовым газовым тарифам от "Газправды".

Плохая новость для украинцев состоит в том, что месячные тарифы по газу с сентября слетают с тормозов.

"Киевгазэнерджи" заявила ценник 19,8 гривен за куб уже с первого сентября. В августе эта компания продавала людям газ на 4 гривны дешевле - по 15,76 гривен.

Немного дешевле тарифы у Черкассыгазсбыта и Уманьгазсбыта - 16,76 и 16,78 гривен за куб. У Yasno месячный тариф такой же, как и годовой - 8,94 гривны за куб.

Газ по 19,8 без доставки - это порядка 20,2 гривен на кухне (по Киеву тариф на доставку один из самых низких в Украине - около 40 копеек за куб). То есть, психологический уровень в 20 гривен уже фактически преодолен.

По Черкассам газ с доставкой будет стоить порядка 17,4 гривен, в Умани — около 19 гривен за куб. Что фактически делает его неподъёмным для частного сектора, отапливающегося газом. Так, на обогрев небольшого дома зимой идет, минимум, 400 кубов, то есть, в той же Умани платить придется порядка 7,6 тысяч гривен в месяц.

Многие компании месячные тарифы вообще отменили, оставив только годовые.

"В целом потребителей, которые покупают газ по месячным тарифам, не так много. Но то, что ценники по этим пакетам будут расти - не вызывает сомнения. Даже если газропоставляющая компания имеет газ на хранении по 8-10 гривен, она воспользуется ситуацией и попытается продать его по 18 гривен за куб", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Что касается годового тарифа, то пока он стабилен. Но и там есть нюансы.

"Цены по годовому тарифу для населения зафиксирована до 30 апреля 2022 года. Правила поставки природного газа не позволяют ее повышать. Но ценник вырастет, если "Нафтогаз" разорвет контракты с поставщиками, это будет форс-мажор", — пояснил нам представитель региональной газовой компании.

НАК договора с газовщиками пока разрывать вроде не собирается. Хотя глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уже заявлял, что они для компании не выгодны.

Юрий Корольчук говорит, что сейчас идут попытки пролоббировать повышение годового тарифа для населения до 12 гривен за куб. Якобы, протянуть такую идею пытаются трейдеры, которые имеют на хранении большие объемы газа и не против выгодно его перепродать.

Сработает ли задумка трейдеров - пока сказать сложно. С одной стороны, у Зеленского боятся повышения тарифов и новых тарифных майданов. Витренко поставили цель - держать тариф.

Но реальной власти в НАКе Юрий Юрьевич пока не имеет. МВФ же уже давно настаивает на рыночных ценах для населения, а они явно выше 8-9 гривен за куб.

Поэтому в теории повышение цен для населения по годовому тарифу возможно. Для этого, как говорят газовщики, НАК может разорвать действующие контракты по поставкам газа, скажем, под предлогом того, что компании пускают дешёвый газ для населения "налево" или же в привязке к рекордному росту цен на европейских биржах.

Отдельный вопрос - по тарифам на распределение. Они могут вырасти, если Россия после запуска "Северного потока-2" перестанет качать газ через Украину, хоть и будет платить за транзит (а такая вероятность есть). Дело в том, что сейчас газ в магистральных трубах (хоть и "чужой") позволяет поддерживать необходимое давление. Если же его не станет, придется закупать дополнительные технические объемы, да и в целом эксплуатация распределительных сетей подорожает.

Не говоря уже о том, что дорожает и закупаемый в Европе газ. Он и сейчас, конечно, оформляется как "импорт из ЕС", но, на самом деле, физически он к нам с Запада не качается - Украина его берет из транзитной трубы.

Если труба опустеет, но придется покупать уже реально газ в ЕС, который будет дороже, во-первых, из-за расходов на доставку. А во-вторых, из-за дефицита (ведь дополнительные лимиты для Украины "Газпром" вряд ли по другим маршрутам будет выделять).

Удар по бизнесу и энергетике

Что касается коммерческих покупателей, то для них рост цен вообще без вариантов. Ценник на сентябрь резко вырастает. По данным Украинской энергетической биржи, на 27 августа средневзвешенная цена ресурса сентября составляет 18049 гривен за тысячу кубов, но предлагаются и более дорогие партии — на последних торгах зафиксированы ценники около 18,4 гривен за куб, и это - на условиях предоплаты. То есть, с учетом доставки газ для бизнеса будет по 20 гривен за куб или даже дороже.

Для сравнения: средневзвешенная цена на газ в августе, по данным Украинской энергетической биржи, составляла порядка 15,7 гривен за куб.

То есть, подорожание за месяц - больше чем на 2 гривны.

"Если сравнивать с биржевыми котировками июля, рост - на 22%", - добавил Попенко.

"Экономика Украины просто не выдержит таких цен на газ. Промышленность и энергетика "лягут". Угля на ТЭС не хватает, заместить его газом при таких ценах тоже нереально. Уже в прошлом году "Центрэнерго" сгенерировала убытки, а при газе по 20 гривен за куб будет просто коллапс", — говорит Попенко.

По данным нардепа, главы Независимосго профсоюза горняков Михаила Волынца, сейчас на складах меньше 800 тысяч угля, тогда как нужно, минимум, 1,5 млн. В Украину уже зашли первые партии угля из США, но он очень дорогой - порядка 3,4 тысяч за тонну (при том, что у госшахт уголь выкупают по 800-1600 гривен).

К слову, НАК уже договаривается с Минэнерго о том, что займется поставками угля для "Центрэнерго" (взамен хочет получить электроэнергию, которую будет продавать на рынке). То есть, похоже, на продажи газа на нужды ТЭС в "Нафтогазе" не сильно рассчитывают, - отмечает Попенко.

И это еще непонятно, что будет с ценами на газ дальше. Ценники в Украине определяются по импортному паритету - в зависимости от того, какие котировки на европейской бирже TTF.

"То есть, идут привязка к спотовым ценам, а они всегда спекулятивны и очень чутко реагируют на любые форс-мажоры. В теории котировки могут прыгнуть и до 700 долларов за тысячу кубов, и выше. Верхней планки нет", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Это значит, что рыночные цены на газ в Украине вполне могут дойти до отметки в 25 гривен за куб что, по сути - приговор для многих предприятий.

Что будет с отоплением

Отдельный вопрос - по отоплению.

На первый взгляд, тарифы на отопление для населения защитили - НАК предложил коммунальщикам трехлетние контракты с газом по 7,42 гривен за куб (без доставки). Также уже пошло давление на местные власти из Офиса президента. Там ясно дали понять, что тарифы нужно держать любой ценой. При этом уже наметилась тенденция, когда тарифы для населения пытаются сохранить, повышая ценники на отопление для коммерческих структур и бюджетных организаций.

Но не факт, что даже такой ход позволит удержать тарифы для людей.

"Лимиты на дешевый газ, который согласовал для коммунальщиков НАК, рассчитаны по среднему потреблению за последние три года и занижены. Если же недорогой газ закончится, ТКЕ будут вынуждены покупать газ на биржах, по рыночным ценам", - пояснил Попенко.

Александр Душенко полагает, что газа по рыночным ценам придется закупать, минимум, 15% от всех объемов. То есть, средняя стоимость газа в тарифе будет уже не 7,42, а в лучшем случае, 12-13 гривен за куб.

Что вряд ли позволит удержать тарифы для населения - они увеличатся, в лучшем случае, на треть.

Но отопления в Украине может попросту не быть - ни по каким ценам.

"Нафтогаз Трейдинг" уже заявил, что есть риски задержки начала отопительного сезона. Причина - "низкая активность" производителей тепла, которые не спешат заключать с НАКом контракты на закупку газа.

По состоянию на 26 августа, трехлетние контракты подписало 493 компании, что составляет порядка 45% от их общего количества.

В лидерах по договорной работе - Волынская, Хмельницкая и Черкасская области. Но есть регионы, где всего треть тепловиков договорились о закупках газа. Это, к примеру, Закарпатская, Полтавская, Харьковская, Одесская области, - отчитались в НАКе. Там также призвали рядовых украинцев брать ситуацию на контроль - "проверять наличие у вашего производителя тепла договора на поставку газа. Подписание такового является необходимым условием для своевременного вхождения предприятия в отопительный сезон".

То есть, людям мало того, что придется оплачивать космические платежки, нужно еще проконтролировать закупки газа тепловиками.

Последние, к слову, имеют свой список аргументов - почему не спешат подписывать договора с НАКом. Их условия Душенко называет "кабальными" - газ нужно закупать по предоплате, которая есть далеко не у всех КП, "Нафтогаз" сможет получить прямой доступ к банковским счетам предприятий и списывать с них суммы за газ и штрафы и т.д.

В таких условиях отопительный сезон, даже если и начнется в октябре, в ноябре уже может закончиться, - предупреждают коммунальщики.