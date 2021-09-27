После того, как в Кремле сообщили о готовности "Газпрома" увеличить поставки газа в Европу, Венгрия заявила о готовности подписать долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" в Будапеште. Договор подпишут министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 15 лет (до 2036 года). Эти объемы газа будут поставляться двумя маршрутами - через Австрию и Сербию.

О намерении подписать такой договор было известно еще 30 августа, когда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что с "Газпромом" достигнута договоренность о поставках газа, которая будет действовать уже с 1 октября.

Напомним, из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Украину газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов.