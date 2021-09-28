Из-за дефицита газа на европейском рынке вместе со спросом на уголь резко выросла и его стоимость. Уже фиксируются максимумы 2008 года, когда цена угля превышала 200 долларов за тонну (рекордная цена того времени составляет 217,40 долларов за тонну).

По данным Investing, на торгах во вторник, 28 сентября, котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме выросли до 201,75 долларов за тонну. За день цена поднялась сразу на 16,96%, или на 29,25 долларов за тонну.

Поставки угля осложняются из-за мощных ливней в Колумбии и Индонезии, которые являются крупнейшими в мире поставщиками. Также все усугубляется закрытием из-за пандемии некоторых шахт, передает Bloomberg.

Инвестиции в новые горнодобывающие проекты в последние годы практически прекратились, банки сокращают кредитование угольных компаний, поскольку мир стремится "зелеными технологиями" предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

Рекордный рост цены на уголь был спровоцирован выходом на рынок сразу нескольких коммунальных предприятий, которые хотят обеспечить поставки до начала зимы и наступления холодов.

Напомним, по данным аналитиков, в случае холодной зимы цена природного газа уже может подняться до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц. Это более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" обещают не повышать цены на газ для населения Украины до конца отопительного сезона. То есть она составит составит 7 гривен 96 копеек.