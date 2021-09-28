Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины, а в украинский МИД вызвал посла Венгрии. Оба вызова связаны с контрактом Будапешта и российского "Газпрома", который был заключен 27 сентября.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал "РБК-Украина".

Как сообщает "РИА Новости", посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за позиции украинской власти в отношении контракта Будапешта и "Газпрома". В свою очередь, МИД Украины вызвало посла Венгрии для того, чтобы донести позицию Киева относительно газового контракта Будапешта.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - заявил Николенко.

Позиция же Киева заключается в том, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение с "Газпромом" ставит под удар отношения Венгрии и Украины.

Ранее МИД Украины заявлял о разочаровании Киева решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с "Газпромом", из-за ущерба, который понесет Украина из-за сокращений поставок газа.

В связи с этим, Украина намерена обратиться в Европейскую комиссию. Согласно контракту между Венгрией и "Газпромом", Россия обеспечивает поставки в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. 3,5 миллиарда кубометров из этого объема будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.

Также "Страна" подробно разбиралась, как Венгрия устроила Украине газовую "зраду".